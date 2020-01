Borghi: “Saelemaekers giocatore duttile, è un acquisto intelligente”

MILANO – Il giornalista Stefano Borghi, attraverso il suo canale YouTube, ha parlato di Alexis Saelemaekers, nuovo innesto del Milan: “E’ l’alternativa a Castillejo, ed è un giocatore molto duttile. La reputo un’operazione intelligente. Classe 1999, prodotto del settore giovanile dell’Anderlecht che milita nell’Under 21 del Belgio. All’Anderlecht aveva un ruolo importante. E’ un giocatore polivalente, può giocare sia a destra che a sinistra, può fare la mezzala, si è imposto come terzino e in Nazionale viene utilizzato da trequartista. E’ un giocatore molto interessante, secondo me potrà far parlare di sé”.