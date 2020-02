Bonolis: “Derby? Inter consapevole della sua forza, ho sensazioni positive”

MILANO – Paolo Bonolis, presentatore televisivo di fede interista, è stato contattato da Sky Sport e ha detto la sua su Inter-Milan di stasera: “Ho sensazioni positive, come giusto averle avute nel corso della stagione. L’Inter entra in campo con la consapevolezza dei propri mezzi. La partita è difficilissima, ma i nerazzurri entrano in campo con fiducia, consapevoli di poter vincere. La sconfitta della Juve? Se la squadra che è davanti vincesse sempre non ci sarebbero sogni e nemmeno speranze. Ieri sera il Verona ha fatto una signora partita e ha vinto: bene così”.