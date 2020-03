Bonan: “Pioli sta facendo bene, non capisco perché si parli di altri allenatori”

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Alessandro Bonan si è espresso sulle voci secondo cui a fine stagione il Milan cambierà il proprio allenatore: “Senza volersi schierare né dalla parte di Boban e Maldini, né dalla parte di Gazidis, non capisco perché adesso si parli di un cambio di allenatore. Pioli si sta comportando bene, il Milan sta giocando un buon calcio, i risultati sono migliorati e c’è ancora una bella fetta di stagione da disputare. Magari il Milan riesce a rimontare e a raggiungere un grande obiettivo, allora perché mettere in ballo adesso la questione dell’allenatore? Mi sembra fuori luogo”.

