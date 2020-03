Bonan: “Boban aveva sposato la causa milanista con grande partecipazione, ma…”

MILANO – Alessandro Bonan, noto giornalista di Sky Sport, ha commentato ciò che è accaduto nella dirigenza milanista, con il licenziamento di Boban: “Zvonimir è una delle persone più intelligenti che io conosca nel mondo del calcio. Crede fortemente in ciò che fa, la scorsa estate aveva sposato la causa del Milan con grande partecipazione emotiva, ma questo a volte potrebbe portare fuori strada. Conosco meno Maldini, ma non si può negare che sia anche lui una persona intelligente”.

