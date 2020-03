Bocci: “Ibrahimovic? Credo che deciderà di ritirarsi”

MILANO – Per fare il punto sul possibile futuro di Zlatan Ibrahimovic, i microfoni di MilanNews hanno contattato Alessandro Bocci, giornalista della Gazzetta dello Sport: “Chi lo conosce sa che già aveva una mezza idea di tornare in Svezia dalla famiglia, quindi è probabile che a questo punto decida di ritirarsi. Che ricominci in un altro club o in un Milan che così com’è non mi pare adatto a lui mi sembra abbastanza improbabile. Ma sappiamo che Ibrahimovic è una persona abbastanza imprevedibile nelle sue decisioni, quindi vedremo”.

