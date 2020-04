MILANO – Attraverso una diretta Instagram con Ivan Rakitic, Kevin-Prince Boateng, ex centrocampista rossonero, ha rivelato qual è la la squadra a cui tiene maggiormente: “Il Milan è da sempre la mia squadra del cuore. Ho giocato anche in altre squadre dove mi sono trovato molto bene, però il Milan rimane la società alla quale mi sento maggiormente legato”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live