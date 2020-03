Bjelica: “Il Milan è stato molto vicino a Dani Olmo, ma lui…”

MILANO – L’allenatore della Dinamo Zagabria, Nenad Bjelica, ha parlato ai microfoni di TMW di Dani Olmo, talento corteggiato a lungo dal Milan ma approdato, nello scorso mercato di gennaio, al Lipsia: “Quanto è stato vicino Olmo al Milan? Molto. L’offerta della società rossonera era economicamente più vantaggiosa rispetto a quella del Lipsia, ma il trasferimento in Germania è stata una scelta del giocatore. Ha voluto il Lipsia per giocare la Champions League e sposare un progetto in cui crescono i giovani”.

