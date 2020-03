Bierhoff: “La stagione si può finire, la soluzione è giocare a porte chiuse”

MILANO – Il calcio sta vivendo un periodo di grande caos per via dell’emergenza Coronavirus e, ad oggi, è impossibile fare previsioni su quando (e se) la stagione ricomincerà, nonostante le molte ipotesi che si stanno facendo in questi giorni. Ai microfoni di ‘RTL’ ne ha parlato anche Oliver Bierhoff, ex centravanti del Milan, oggi capo delegazione della Nazionale tedesca.

LE SUE PAROLE – “A livello economico ci saranno sicuramente dei cambiamenti notevole nei prossimi anni. I prezzi dei giocatori scenderanno, così come i loro stipendi. Quando sono arrivato in Italia era un momento florido: c’erano soldi ovunque e si spendeva tanto. Poi sono arrivati gli scandali e l’economia è crollata. La stagione? Penso che giocare a porte chiuse sia possibile e sia la migliore soluzione per concluderla. I club non perderebbero soldi delle TV e la gente potrebbe comunque guardare le partite da casa. Sarebbe anche uno svago in un periodo complesso”.

