Biasin: “Il gol annullato a Ibra? Regolamento illogico. Rebic…”

MILANO – Il noto giornalista Fabrizio Biasin ha analizzato, attraverso TMW, gli episodi arbitrali che hanno fatto infuriare il Milan contro la Fiorentina: “Il gol di Ibrahimovic da regolamento era da annullare, ma solo per colpa di un regolamento illogico. Il fallo di Romagnoli come minimo era da rivedere. Il resto lo ha detto un Pioli perfetto: chi doveva decidere ha sbagliato, ma anche il suo gruppo deve imparare a gestire una partita che in 11 contro 10 è praticamente vinta. Menzione speciale per Rebic: non si è lagnato quando era sparito dai radar, non fa il fenomeno adesso che gli riesce tutto. Nel calcio è cosa rara”.

