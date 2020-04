Bianchessi: “Guardate cos’è successo al Milan senza Galliani…”

MILANO – Mauro Bianchessi, ex responsabile del settore giovanile rossonero, oggi membro dello staff tecnico della Lazio, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Repubblica’, citando anche Adriano Galliani: “Qui alla Lazio sento quotidianamente Lotito: non si ferma mai, è preoccupato ma sta già programmando il futuro per la prima squadra e per il settore giovanile. È mente e braccia di questo club, è l’unico davvero insostituibile. Ha dieci marce in più, come Galliani: infatti guardate cosa è successo al Milan quando è andato via…”.

