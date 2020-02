Bianchessi: “Daniel Maldini? Il suo esordio è una vittoria per tutti”

MILANO – Mauro Bianchessi, ex responsabile del settore giovanile del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, parlando di Daniel Maldini: “Nelle giovanili Daniel ha trascorso anni in cui ha giocato ed altri in cui ha trovato poco spazio. Faticava perché fisicamente era indietro. Ma ci abbiamo creduto e lo abbiamo aspettato. Quando aveva 14 anni si è presentata la possibilità di prendere un suo coetaneo che oggi è alla Juventus, con le stesse caratteristiche di Daniel. Scelsi di non prenderlo perché ero sicuro che, una volta completato il suo sviluppo fisico, con le doti tecniche che aveva, sarebbe potuto diventare un giocatore importante. L’esordio contro il Verona è stata una vittoria per tutti”.