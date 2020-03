Bergomi: “Milan, un nuovo ribaltone non sarebbe positivo. Io sto con Boban”

MILANO – L’ex capitano dell’Inter Beppe Bergomi, oggi opinionista di Sky Sport, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport parlando anche di Milan: “Io sto con Boban, lo conosco, porta qualità, passione e competenza. Se vuole chiarezza è perché a questo punto ha capito che è necessaria. Boban è una persona con grandi valori e che vuole bene al Milan. Strategia di Elliott? Ben venga la gioventù, ma hai bisogno di esperienza ovunque. I giovani sono necessari per andare avanti, ma non puoi puntare solo su di loro. Ci si può parlare e andare avanti insieme per crescere, ma cambiare ogni volta è come ripartire da zero e non è positivo”.

