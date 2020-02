Bennacer: “Ieri abbiamo fatto una grande partita, al ritorno possiamo vincere”

MILANO – Ismael Bennacer, centrocampista algerino del Milan, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club rossonero: “Ieri abbiamo fatto una bella partita, ma purtroppo non abbiamo vinto. Abbiamo ugualmente la testa alta, consapevoli di giocare per uno dei club più grandi al mondo. Non dobbiamo mollare mai. Partita di ritorno?Dobbiamo credere alla vittoria. Magari sarà ancora più bello vincere a Torino. La Juventus è una grande squadra ma non è impossibile da battere. Ora però dobbiamo recuperare in fretta le energie perché lunedì sera torniamo in campo contro il Torino”.

