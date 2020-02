Benevento, Vigorito: “A gennaio volevo prendere Ibrahimovic”

MILANO – Oreste Vigorito, Presidente del Benevento, in un’intervista rilasciata a Sky Sport ha svelato di aver fatto un tentativo per portare in Campania Zlatan Ibrahimovic: “A gennaio ero alla ricerca di un attaccante e approfittando della presenza di Inzaghi, gli ho chiesto se avesse ancora rapporti con Ibra. Inzaghi inizialmente pensava che non fossi serio, poi mi spiegò come Ibra non sarebbe mai venuto a Benevento, perché si tratta di un campione che deve essere al centro di un mondo che ruota attorno a lui”.

