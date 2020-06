Benevento, il ds conferma: “Bonaventura mi piace, la concorrenza è agguerrita ma non mi arrendo”

MILANO – Nel corso di un’intervista concessa ai microfoni de Il Mattino, Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha confermato l’interesse della società campana per Giacomo Bonaventura, il quale si svincolerà dal Milan a fine stagione: “Sono sempre molto attento a questo tipo di calciatori. Bonaventura è entrato da diverso tempo nella mia idea progettuale. Tuttavia la concorrenza è davvero agguerrita; se qualcuno mette sul piatto la possibilità di giocare in Champions o in Europa League, diventa difficile competere. Io però non sono uno che si arrende facilmente…”.

