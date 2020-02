Begovic: “Onorato di aver esordito con questo grandissimo club”

MILANO – Ieri sera Asmir Begovic ha esordito con la maglia rossonera, subentrando all’infortunato Donnarumma nel secondo tempo di Fiorentina-Milan. Il portiere bosniaco ha fornito una buona prestazione, con un paio di interventi molto importanti, di cui uno decisivo negli ultimi minuti. Attraverso il suo profilo Twitter, Begovic ha espresso la propria emozione per il debutto: “Prendiamo il punto e pensiamo alla prossima gara. Onorato di aver fatto il mio debutto per questo grandissimo club”.

