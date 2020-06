Baresi: “Prati campione umile e disponibile”

MILANO – Con alcune parole rilasciate ai taccuini di gazzetta.it, anche Franco Baresi ha voluto ricordare Pierino Prati, campione rossonero scomparso due giorni fa: “Come giocatore lo conoscevate tutti. Ci tengo però a sottolineare la sua dimensione umana. Era una bellissima persona, sempre disponibile. Sul campo non l’ho incontrato poiché lui smetteva ed io iniziavo, ma lavorandoci insieme nel settore giovanile del Milan l’ho apprezzato per la sua umiltà; un valore che sapeva trasmettere anche ai giovani”.

