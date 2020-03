MILANO – La leggenda rossonera Franco Baresi, tramite il suo profilo Twitter, ha scritto un messaggio di sostegno per tutti coloro che lavorano nel settore sanitario impegnandosi in prima persona nella lotta al Coronavirus: “Orgoglio Italiano agli operatori sanitari, infermieri, medici uomini e donne impegnati da settimane nella lotta al Coronavirus”.

