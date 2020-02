Baresi: “Derby partita unica, vorrei avere 40 anni di meno per rigiocarli tutti”

MILANO – Franco Baresi, leggenda rossonera, ha parlato al Corriere della Sera del derby di Milano: “E’ una partita unica, vista in tutto il mondo. Ora nell’era dei social e delle pay tv è un evento mediatico pazzesco, dove ogni particolare viene amplificato. Quando ho iniziato non era così: solo i pochi eletti che riempivano San Siro potevano gustarsi per intero lo spettacolo. In tv se andava bene veniva trasmesso solo un tempo della gara. Quale derby rigiocherei? Vorrei avere 40 anni di meno per rifare tutto il percorso che ho vissuto. Mi manca soprattutto l’attesa per il derby, l’aria frizzantina fra i tifosi nei giorni che precedono la sfida”.