Balzaretti: “Tonali? Lo vedo perfetto per giocare a due in mezzo al campo. Da play secondo me…”

MILANO – Queste le parole di Federico Balzaretti ai microfoni di DAZN a proposito del neo acquisto rossonero, Sandro Tonali: “Lo vedo perfetto per giocare a due in mezzo al campo. Da play secondo me potrebbe essere un po’ limitato, perché a livello fisico ha volume, ha forza, ha gamba, ha possibilità di fare in transizione anche 40/50 metri palla al piedi. Il play è un ruolo d’ordine che può fare ma che lo limita un pochettino di più nel suo percorso. Potrebbe fare anche l’interno con vicino un giocatore di palleggio”.