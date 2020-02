Balzaretti su Theo: “Si sta esprimendo ad altissimi livelli, bravo il Milan a crederci”

MILANO – L’ex calciatore Federico Balzaretti, oggi opinionista televisivo, ha parlato ai microfoni di Dazn di Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan: “Una delle note più liete di questo Milan è sicuramente Theo Hernandez. Già all’Alaves si vedeva il suo potenziale, ma poi al Real Madrid non ha trovato molto spazio. Il Milan è stato bravo a crederci e adesso il francese si sta esprimendo a livelli mai raggiunti prima. La grande capacità di Theo Hernandez è la corsa. E’ forte fisicamente ed ha anche la capacità di stringere in mezzo al campo, arrivando spesso al tiro e al gol”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...