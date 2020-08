Ballotta: “Reina? Carisma e personalità, ottimo innesto per la Lazio”

MILANO – Contattato dai microfoni di Radiosei, Marco Ballotta, ex portiere, ha commentato il trasferimento di José Reina dal Milan alla Lazio: “Può sicuramente dare qualcosa in più allo spogliatoio, a livello di carisma e personalità. Poi è ancora un ottimo portiere e l’età non è un problema. Sa di partire dietro perché c’è Strakosha, ma si giocherà le sue carte. Ora la Lazio ha un’alternativa di alto livello e questo porta ulteriori stimoli anche allo stesso Strakosha, che dovrà guadagnarsi la conferma da titolare”.