Bakayoko, voglia di Milan. Spunta l’indizio sui social…

MILANO – Continua ad essere molto forte il desiderio di tornare al Milan da parte di Tiémoué Bakayoko. Il centrocampista francese, dopo l’esperienza all’ombra del Duomo nella stagione 2018/2019, non ha mai nascosto di esser rimasto legatissimo ai colori rossoneri. Un altro segnale arriva direttamente da una storia che il classe ’94 ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, con un’immagine che lo ritrae assieme ad Alessio Romagnoli, accompagnata dalla scritta: “Bei ricordi“.

RITORNO DIFFICILE – Tuttavia il suo ritorno al Milan è molto complicato, per non dire quasi impossibile. Il Monaco, in cui ha giocato in prestito quest’anno, ha deciso di non riscattarlo. Bakayoko rientrerà dunque al Chelsea che, dal canto suo, non ha intenzione di tenerlo e lo ha già inserito nella lista dei cedibili. Per il Milan lo scoglio è rappresentato proprio dall’aspetto economico. Il Chelsea spara alto per il cartellino e il giocatore guadagna la bellezza di 6 milioni a stagione: un ingaggio decisamente al di fuori dei parametri imposti da Elliott.

