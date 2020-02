Baiocchini: “Milan, sorpresa Rebic: ora è imprescindibile, ma prima…”

MILANO – Emanuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, ha parlato di Ante Rebic e delle sue straordinarie prestazioni dall’inizio del nuovo anno: “Sorprende tanto il suo rendimento, è la vera sorpresa del campionato rossonero. Da quanto è stato messo in campo non si è più fermato. Adesso è un calciatore imprescindibile, ma fino a due mesi fa era l’alternativa dell’alternativa. In coppia con Ibrahimovic è diventato un cecchino, un uomo gol che sta segnando con una regolarità impressionante”.

