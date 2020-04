Baiocchini: “Maldini resterebbe ad una sola condizione”

MILANO – In un’intervista rilasciato ai microfoni di MilanNews.it, Emanuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport che segue molto da vicino il Milan, ha parlato della possibile permanenza di Paolo Maldini nel club rossonero: “Credo che Maldini sia un dirigente talmente preparato e orgoglioso, che non accetterebbe di restare se non gli venisse concessa la gestione dell’area sportiva, oltre ad un discreto potere nelle scelte più importanti. Non riesco ad immaginare Maldini solo come dirigente di rappresentanza. Credo che resterà nel Milan solo se gli verrà garantito un ruolo di primo piano, come avvenuto nell’ultima stagione”.

