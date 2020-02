B.Carbone: “Ibra trascinatore, grande sfida con CR7”

MILANO – L’ex calciatore Benito Carbone, intervistato dai microfoni di Sky Sport, si è espresso sui due grandi campioni che si affronteranno domani in Milan-Juventus: Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Di seguito, le sue parole: “Sono due leader, due giocatori di grande personalità. Ibra ha la presenza da leader, ti basta uno sguardo, una parola e ti trascina. Cristiano è leader nelle giocate che fa, riesce a fare una giocata in qualsiasi momento e ti fa vincere una partita. Ibra in questo momento pesa di più. Il Milan aveva assolutamente bisogno di uno così: anche da fermo riesce ad essere decisivo in qualsiasi cosa faccia”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live