Aurier apre al Milan, ma il Leverkusen…

MILANO – Il Milan vuole Aurier, e Aurier vuole il Milan, il ma trasferimento non è ancora concluso. Infatti la dirigenza rossonera deve trovare ancora l’accordo con il Tottenham. Il club di Mourinho per lasciare partire il terzino 27enne continua a chiedere 20 milioni di euro, mentre Maldini e Massara vorrebbero pagarlo intorno ai 15 milioni. Dalla parte del club di via Aldo Rossi, c’è sicuramente la voglia di Milan dell’ivoriano che ha aperto al trasferimento all’ombra del Duomo. Ma il Milan deve guardarsi le spalle dal Bayer Leverkusen che si sta muovendo con decisione sull’ex PSG.

