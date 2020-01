MILANO – Il giornalista e tifoso napoletano Raffaele Auriemma, attraverso il proprio profilo Twitter, ha fatto il punto della situazione sulla trattativa per il trasferimento di Ricardo Rodriguez all’ombra del Vesuvio: “Ci sono aggiornamenti su Ricardo Rodriguez e Petagna. Per lo svizzero, tra Napoli e Milan c’è distanza sul prezzo del prestito: ballano 700mila euro. Per il centravanti è tutto fatto ma ci sono zero chance di averlo a gennaio: la Spal ha posto il veto”.