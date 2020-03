Attività sportive sospese, ma si attende un nuovo Decreto del Governo

MILANO – Nella riunione straordinaria svoltasi oggi pomeriggio, il CONI, tramite il suo presidente Giovanni Malagò, ha deciso di bloccare tutte le attività sportive fino al 3 aprile. Tuttavia, per ufficializzare il provvedimento serve un decreto del Governo. Attraverso il comunicato emesso, infatti, il CONI chiede proprio al Governo di “emanare un apposito DPCM che possa superare quello attuale in corso di validità”. Molto probabilmente, ciò avverrà già nella giornata di domani, in cui si svolgerà anche il Consiglio Federale della FIGC.

