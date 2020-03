Attento Milan, Gattuso punta Ibra. Il Napoli (ri)piomba sullo svedese

MILANO – E’ sempre più in bilico la permanenza di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Con la qualificazione alla Champions League ormai sfumata, non scatterà in automatico il rinnovo di un anno, ma occorrerà sedersi al tavolo delle trattative. Tuttavia, come riferisce ‘Sportal.it’, alcuni rumors di mercato già vedono Ibra distante da Milano. Su di lui ci sarebbe il forte interesse del Napoli, con Rino Gattuso che avrebbe già fatto sapere a De Laurentiis di voler puntare su un centravanti di grande esperienza. Lo stesso Napoli, del resto, aveva già provato a convincere Ibra a gennaio. Insomma, più passa il tempo più diventa probabile che le strade di Ibrahimovic e del Milan si separino.

