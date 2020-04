Atletico Madrid, riscatto lontano per Carrasco. E il Milan ci (ri)pensa…

MILANO – Passano le sessioni di calciomercato, ma il nome di Ferreira Carrasco torna sempre a circolare in orbita Milan. L’esterno belga, dopo l’esperienza in Cina, è tornato all’Atletico Madrid lo scorso inverno, pagato 4 milioni più 11 per l’eventuale riscatto. Tuttavia, con la sospensione della stagione, Carrasco non ha avuto modo di giocarsi le sue carte e non è affatto scontato che i “Colchoneros” accettino di sborsare 11 milioni per confermarlo in rosa. Qualora non avvenisse il riscatto, stando a calciomercato.com, il Milan potrebbe essere una destinazione plausibile per Carrasco. Quest’ultimo è stato cercato più di una volta in passato dal club rossonero e, pur non essendo considerato una priorità di mercato da Gazidis, potrebbe comunque tornare a far gola ad un prezzo contenuto.

