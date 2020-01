Atalanta vicina ad un ex terzino rossonero

MILANO – In seguito alla sconfitta di ieri sera contro la Spal, l’Atalanta sembra determinata a tornare sul mercato e, stando a ciò che riferisce TMW, avrebbe messo nel mirino un ex terzino del Milan Primavera: Raoul Bellanova. Come riporta il noto portale, la società bergamasca avrebbe superato la concorrenza dell’Hellas Verona, che negli ultimi giorni aveva intavolato una trattativa col Bordeaux, club che attualmente detiene il cartellino del classe 2000. Bellanova sarebbe un’esplicita richiesta di Gian Piero Gasperini e potrebbe sbarcare a Bergamo già nelle prossime ore per firmare il contratto.