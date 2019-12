Atalanta, L.Percassi: “Vittoria sul Milan dimostrazione di forza incredibile”

MILANO – Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ritornando anche sull’ultima grande vittoria, ottenuta per 5-0 sul Milan: “Sarà che è la vittoria più fresca, ma il 5-0 al Milan è stata una delle partite più belle del 2019: una sensazione di padronanza del proprio calcio straordinaria. Neanche il 3-0 alla Juve in Coppa Italia era stato una dimostrazione di forza così schiacciante. Il gol più bello? Quello di Gomez contro la Dinamo Zagabria: in poche frazioni di secondo un condensato di scelte di qualità. Che fosse un gol bello si era visto subito, quanto è stato importante lo abbiamo capito dopo…”.