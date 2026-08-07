Alla vigilia della partita contro il Chelsea, che rappresenta la seconda amichevole del Diavolo nella preparazione tra Asia e Oceania, insieme a Ruben Amorim ha preso parola anche un calciatore del Milan, Koni De Winter. Ecco le sue dichiarazioni.

Sei arrivato da 7 giorni, quali sono le prime sensazioni"È stato piacevole ritornare e incontrare i miei compagni e i nuovi arrivi. C'è un nuovo allenatore, il nostro stile di gioco ha subito qualche cambiamento, ma tocca a noi adattarci e dare il massimo".

Sul nuovo modo di interpretare la linea difensiva"Con un nuovo allenatore arriva anche un nuovo approccio al gioco, quindi dobbiamo adattarci e fare del nostro meglio".

Sulle ambizioni della squadra"Non sono qui da molto, ma credo che il Milan debba affrontare la pressione di conquistare trofei e il campionato. Stiamo lavorando per raggiungere questi obiettivi, ed è piacevole avvertire che puntiamo a traguardi importanti e che la gente ha grandi aspettative da noi".

Sul suo obiettivo per questa stagione"Per me è fondamentale contribuire alla squadra nel miglior modo possibile e ascoltare le necessità del gruppo. Questo è il mio scopo per la stagione in corso".