L'infortunio alla coscia persiste, quindi lo spagnolo non scenderà in campo sabato 8 contro il Chelsea. Come già menzionato ieri, Mario Gila, che è attualmente infortunato, è tornato direttamente a Milano da Perth, senza unirsi alla squadra a Giacarta. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il problema alla coscia, subito contro il Celtic il 25 luglio, non è stato ancora superato, e per questo non scenderà in campo sabato 8 contro il Chelsea.

La versione online del giornale rosa indica che il difensore spagnolo dovrebbe rientrare con il gruppo la prossima settimana: se ciò avverrà, sarà stato assente per oltre due settimane, mentre il Milan aveva precedentemente annunciato che gli accertamenti non avevano mostrato alcuna lesione.

Verso Chelsea-Milan

CHELSEA-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Dopo il recente derby con, il Milan dicontinua la preparazione estiva con un'altra amichevole d'eccezione: affronterà il. I rossoneri si dirigono quindi in Indonesia per sfidare i Blues di Xabi Alonso, che sono appena stati sconfitti dalla Juventus.: redazione Ilmilanista

Partita: Chelsea-Milan

Data: sabato 8 agosto 2026

Orario: 14. 00

Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio, NOW, NOVE (in differita alle 21. 30)

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW