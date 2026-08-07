Il difensore spagnolo farà ritorno a Milano per svolgere tutte le cure necessarie per guarire dall'infortunio alla coscia
Leao-Milan, addio in estate?
L'infortunio alla coscia persiste, quindi lo spagnolo non scenderà in campo sabato 8 contro il Chelsea. Come già menzionato ieri, Mario Gila, che è attualmente infortunato, è tornato direttamente a Milano da Perth, senza unirsi alla squadra a Giacarta. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il problema alla coscia, subito contro il Celtic il 25 luglio, non è stato ancora superato, e per questo non scenderà in campo sabato 8 contro il Chelsea.
La versione online del giornale rosa indica che il difensore spagnolo dovrebbe rientrare con il gruppo la prossima settimana: se ciò avverrà, sarà stato assente per oltre due settimane, mentre il Milan aveva precedentemente annunciato che gli accertamenti non avevano mostrato alcuna lesione.
Verso Chelsea-MilanDopo il recente derby con l'Inter, il Milan di Ruben Amorim continua la preparazione estiva con un'altra amichevole d'eccezione: affronterà il Chelsea. I rossoneri si dirigono quindi in Indonesia per sfidare i Blues di Xabi Alonso, che sono appena stati sconfitti dalla Juventus.
CHELSEA-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMINGLive e diretta testuale: redazione Ilmilanista
Partita: Chelsea-Milan
Data: sabato 8 agosto 2026
Orario: 14. 00
Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio, NOW, NOVE (in differita alle 21. 30)
Streaming: DAZN, Sky Go, NOW
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