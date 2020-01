Atalanta, Caldara: “Felice per l’esordio, non per il risultato”

MILANO – Mattia Caldara, dopo la partita persa in Coppa Italia contro la Fiorentina, ha parlato del suo ritorno in campo con la maglia dell’Atalanta: “Il mio ritorno? E’ successo tutto in maniera veloce. Sono contento per l’esordio, non per il risultato. Dopo il pareggio dovevamo continuare a giocare come stavamo facendo, ma purtroppo abbiamo preso il secondo gol nel nostro momento migliore. Le mie condizioni? Mi sento all’80%, ci vogliono ancora altre partite per raggiungere la forma ottimale”.