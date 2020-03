Associazione Italiana Calciatori: “Giusto fermare lo sport, scelta responsabile”

MILANO – Il vicepresidente dell’Associazione Italiana Calciatori, Umberto Calcagno, ha commentato con soddisfazione ai microfoni di TMW la scelta, presa dal CONI, di bloccare gli eventi sportivi fino al 3 aprile: “Credo che sia una decisione responsabile. E’ giusto che il sistema si assuma una responsabilità di questo tipo in un momento di eccezionalità come questo. La decisione è arrivata in accordo con le Federazioni, c’era anche la nostra. E’ in linea con quello che ci aspettavamo. Il nostro Paese è in emergenza, per cui è giusto fermarsi”.

