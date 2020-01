Arnault smentisce ancora: “Nessun interesse ad acquistare il Milan”

MILANO – Bernard Arnault, Presidente del gruppo Louis Vuitton e accostato più volte al Milan come possibile acquirente, ha nuovamente smentito ogni interesse per il club rossonero: “Questo argomento è davvero un mistero. Io ammiro davvero il Milan, è una grande squadra con giocatori straordinari, ma alcuni media continuano a chiedermi cosa stia succedendo. Probabilmente è la sesta o la settima volta che nego l’interesse per l’acquisizione di questo grande club di calcio. Quello che sto dicendo adesso penso che non fermerà le speculazioni dei giornali. Continuerà il mistero? Io non lo so. Forse è un mistero tutto italiano”.