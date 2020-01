Arnault, parla il figlio Antoine: “Nessun contatto col Milan, il calcio non ci interessa”

MILANO – Nella giornata di ieri Bernard Arnault ha smentito per l’ennesima volta ogni tipo di interesse per l’acquisizione del Milan. Alle dichiarazioni del capo di Louis Vuitton, hanno fatto eco quelle del figlio Antoine, responsabile per la comunicazione e per l’immagine di LVMH “Non so da dove nascano queste voci. Ad un certo punto i tifosi milanisti mi hanno riempito di messaggi. Li rispetto molto, perché io stesso sono un tifoso, ma del Psg. Lo ripeto in modo categorico: non c’è mai stato alcun contatto col Milan. E non ci sarebbe alcun interesse, neppure in caso di contatto, ad investire nel Milan. Il calcio come business non interessa alla nostra famiglia”.