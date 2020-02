André Silva: “Milan? Esperienza utile, ma avrei voluto giocare con continuità”

MILANO – André Silva, ex centravanti del Milan oggi in forza all’Eintracht Francoforte, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di calciomercato.com: “L’avventura in Bundesliga sta andando molto bene, sia per me che per tutta la squadra. Ho sempre pensato che sarebbe andata bene, il duro lavoro paga. Dobbiamo andare avanti così, non possiamo permetterci di mollare. Milan? È stata un’esperienza educativa, sia per il mio modo di giocatore che per quanto riguarda la consapevolezza nei miei mezzi. Purtroppo il periodo rossonero è stato relativamente limitato e discontinuo. La fiducia in me stesso sarebbe stata sicuramente più grande se avessi avuto modo di giocare con più continuità”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live