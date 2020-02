Ancelotti: “Milan, vedo segnali di risveglio”

MILANO – Carlo Ancelotti, leggenda milanista e attuale allenatore dell’Everton, ha concesso un’intervista ai microfoni di Radio Deejay, in occasione della trasmissione Deejay Football Club: “Il Milan ha attraversato un periodo difficile, ora pare che ci siano dei segnali di risveglio. La tradizione e la storia di un club così prestigioso vanno rispettate. Per fare grandi le squadre serve una giusta programmazione, pur rispettando le regole del ffp. Rangnick? Non lo conosco, per cui non posso esprimermi”.

