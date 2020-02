Ancelotti: “Le cose all’Everton stanno andando bene. L’addio al Napoli…”

MILANO – Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton, ha rilasciato un’intervista a Radio Anch’io Sport, tornando a parlare del suo addio al Napoli: “Le cose stanno andando bene, è un’esperienza che mi sta appassionando. Stavo bene anche a Napoli, ma lì le cose non sono andate come speravo. Nel calcio si è giudicati dai risultati e non erano all’altezza della squadra. La decisione è stata presa in accordo ed è stata quella giusta per tutti, ora vado meglio io e va meglio il Napoli, non voglio dire altro”.

