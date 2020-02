Ancelotti: “Derby? Grande Milan nel primo tempo, ma nel secondo…”

MILANO – Carlo Ancelotti, ex tecnico rossonero oggi sulla panchina dell’Everton, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere della Sera: “Mi dà fastidio che, quando le cose non vanno bene, mi dicano che sono troppo buono coi giocatori e che devo ‘usare la frusta’. Ma dico: i dirigenti non conoscono come alleno? Non mi puoi prendere e poi dirmi di cambiare il mio modo non solo di allenare, ma anche di essere. Perché io sono così ed è così che sono arrivati i miei successi. Forse il Milan è stato l’unico posto dove non mi hanno detto di usare la frusta”. Perché mi conoscevano”.

SUL DERBY – "Ho visto un grande Milan nel primo tempo e una grande reazione dell'Inter nel secondo. A San Siro c'era un'atmosfera fantastica, simile al calcio inglese".