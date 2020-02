Amerini: “Fiorentina-Milan, rigore generoso ma pareggio giusto”

MILANO – Daniele Amerini, ex centrocampista della Fiorentina, è stato contattato da Radio Sportiva per commentare il pareggio di ieri sera fra la Viola e il Milan: “Il rigore alla Fiorentina? Forse un po’ generoso, ma l’arbitro ha deciso così e il protocollo lascia spazio a diverse interpretazioni. Una gara dai due volti: bene i rossoneri come impianto di gioco, soprattutto nel primo tempo. I viola invece hanno fatto più fatica e si sono coperti anche troppo. Con l’ingresso di Cutrone la Fiorentina ha ritrovato ritmo e certezze; penso che alla fine dei conti il pari sia un risultato giusto”.

