Amelia: “Donnarumma? Rinnovo difficile senza un grande progetto”

MILANO – Contattato dai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione ‘Maracanà, Marco Amelia, ex portiere rossonero, si è espresso su Gigio Donnarumma, sempre più vicino alla cessione: “Per l’eventuale rinnovo tutto dipende da questa società e dal suo progetto. Donnarumma vuole giocare con una squadra che possa lottare per i vertici. Per convincerlo a restare, il Milan deve dimostrare di voler costruire una squadra con grandissimi obiettivi, altrimenti arrivare al rinnovo sarà molto difficile”.

