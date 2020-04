Ambrosini: “Milan, troppa confusione. Chi prende le decisioni?”

MILANO – L’ex campione rossonero Massimo Ambrosini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del nuovo percorso che il Milan si accinge ad intraprendere: “Per costruire qualcosa di importante ci vogliono chiarezza, idee e condivisione. Da anni si parla di queste cose e di nuovi progetti. E’ innegabile che al Milan ci sia troppa confusione. Io vorrei capire chi prende le decisioni e chi si assume le responsabilità. Per la panchina confermerei Pioli: secondo me sta facendo un ottimo lavoro”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live