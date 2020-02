Altobelli: “Spalletti, perché incaponirsi tanto sulla buonuscita?”

MILANO – L’ex centravanti nerazzurro Alessandro Altobelli, attraverso il proprio profilo Instagram, ha commentato le dichiarazioni rilasciate da Luciano Spalletti sul suo mancato approdo al Milan: “Con l’Inter aveva ed ha ancora due anni di contratto. Per rescindere l’accordo con la società nerazzurra ha chiesto il pagamento di una annualità.Non voglio fare i conti in tasca a nessuno, ma non credo che Spalletti, meritatamente, abbia fino ad oggi guadagnato poco. Davvero quel milione in più avrebbe inciso così tanto sul suo conto in banca? Incaponirsi sulla buonuscita avendo la prospettiva di iniziare un progetto pluriennale col Milan non bastava? Il Milan non avrebbe comunque colmato in qualche modo il mancato introito nerazzurro? Rientrare in serie A oltretutto sulla panchina della più acerrimo rivale dell’Inter non era già di per se una di quelle cose che, come recitava una famosa pubblicità, non hanno prezzo?”.

