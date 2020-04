Altafini: “Milan, Milik non ti farebbe fare il salto di qualità”

MILANO – L’ex bomber rossonero José Altafini, contattato dai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato di Milan: “Serve un rimpasto generale, e in questo senso non si può prescindere dalla panchina. Non dico che Pioli non sia un bravo allenatore, ma penso che a volte le rivoluzioni facciano bene. Non so se Rangnick sia l’uomo giusto per guidare il Milan, ma so che chiunque si siederà su quella panchina dovrà avere potere decisionale, come fu per Mourinho nell’Inter. Poi servono ovviamente grandi giocatori; Ibra ha portato carattere e classe, il Milan può ancora avere bisogno di lui. Milik? Non è il top player in grado di far fare il salto di qualità alla squadra”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live