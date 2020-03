Altafini: “Coronavirus è una piaga, dobbiamo stare a casa!”

MILANO – Attraverso delle dichiarazioni pubblicate dal profilo Twitter di ‘RaiSport’, José Altafini, ex bomber rossonero, si è espresso sull’emergenza Coronavirus: “Questa malattia è una piaga, ma restare a casa è necessario e mi ha fatto anche molto piacere, perché ho avuto la possibilità di vedere tanti film e anche alcune partite, compresi i miei gol. Non è la prima volta che mi trovo in questa situazione, visto che tra il 1954 e il 1955 ho contratto la febbre asiatica che ha stroncato un milione di persone. Perciò io non vi chiedo di stare a casa, ve lo ordino!”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live