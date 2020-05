Alciato: “Ripresa Serie A non è scontata, ci sono ancora cose da chiarire”

MILANO – Il comitato tecnico-scientifico del governo ha dato il via libera alla ripresa degli allenamenti collettivi da lunedì 18 maggio. Tuttavia, il giornalista di Sky Sport Alessandro Alciato sottolinea come non sia ancora scontata la ripartenza del campionato: “Il Ministro Spadafora ha detto che occorrerà aspettare ancora una settimana per capire se il campionato potrà ricominciare. Una volta appurato questo si dovrà poi capire se le attuali regole cambieranno: se ci sarà un contagiato la squadra in questione andrà interamente in quarantena? Se dovesse accadere questo allora ci sarebbe il rischio che il campionato non finisca mai”.

